Isola del Liri, notte di furti in centro

Notte di furti a isola del Liri, nella nottata appena trascorsa, ignoti malviventi hanno messo a segno due furti in due attività della centralissima Corso Roma. Al bar cinema teatro hanno forzato la porta d’ingresso e asportato il registratore di cassa con all’interno 200 euro, i titolari del bar sono rimasti per l’intera nottata all’interno del bar, in quanto la porta d’ingresso era aperta, quindi una nottataccia oltre al furto la

beffa, i carabinieri della stazione di Isola del Liri stanno indagando per individuare gli ignoti malviventi che hanno effettuato questo furto con scasso. I militi stanno visionando anche le telecamere poste all’esterno del bar. Nella stessa nottata in un altro bar sempre della centralissima Corso Roma, si e’ perpetrato con le stesse modalità un altro furto con scasso, i malviventi hanno forzato a porta d’ingresso del bar pizzeria, asportando denaro dalla cassa, soprattutto hanno rubato l’impasto per la pizza, quindi ladri “buongustai”. Questi furti e le ultime vicende di cronaca che hanno coinvolto la

città delle cascate, devono far riflettere chi deve garantire tramite anche la videosorveglianza, sicurezza in città che oggi e più che mai di primaria importanza.

Foto di Gianpiero Pizzuti.

