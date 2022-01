Isola del Liri, non controlla il Green Pass: chiuso bar per 5 giorni

I poliziotti del Commissariato di Sora, in particolare, hanno accertato che in un bar situato ad Isola Liri, agli avventori non era stata richiesta l’esibizione del Green Pass, come dagli stessi dichiarato. Gli agenti hanno chiesto le motivazioni del mancato controllo alla dipendente dell’attività e la ragazza ha ammesso di non aver effettuato in quella giornata alcun tipo di controllo a nessuno dei clienti in quanto aveva dimenticato il telefono a casa e non era potuta tornare indietro a prenderlo. Alla titolare del locale, giunta sul posto, è stato quindi notificata la chiusura del locale per 5 giorni.

COMUNICATO STAMPA

Correlati