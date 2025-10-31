Isola del Liri: niente senso unico al cimitero per la commemorazione dei defunti

In occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, il Comune di Isola del Liri informa la cittadinanza che quest’anno non sarà possibile istituire il consueto senso unico di marcia in prossimità del cimitero comunale.

La decisione è stata assunta a causa dei lavori attualmente in corso sulla rete ferroviaria, che rendono impossibile la modifica temporanea della viabilità come avvenuto negli anni passati. Di conseguenza, resterà in vigore il doppio senso di marcia lungo il tratto interessato.

L’Amministrazione invita i cittadini a prestare la massima attenzione durante gli spostamenti, in particolare nelle ore di maggiore affluenza previste per le giornate del 1° e 2 novembre. La sicurezza e la regolazione del traffico saranno comunque garantite dalla presenza della Protezione Civile, dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e degli agenti della Polizia Locale, che presidieranno l’area per agevolare la circolazione e assistere i visitatori.

Il Comune di Isola del Liri ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione, ricordando che la priorità resta quella di consentire a tutti di raggiungere il cimitero in sicurezza e nel rispetto delle norme di circolazione.

