Isola del Liri nel mirino dei truffatori: finti SMS sulla Tari, scatta l’allerta

ISOLA DEL LIRI – Nuova ondata di tentativi di truffa ai danni dei cittadini. Da alcuni giorni, numerosi residenti stanno ricevendo sms fraudolenti che segnalano presunti mancati pagamenti della Tari, invitando a contattare con urgenza un numero telefonico per “regolarizzare la propria posizione”.

Si tratta, in realtà, di un raggiro ben orchestrato: dietro quei messaggi non c’è alcun ente ufficiale, ma truffatori che cercano di ottenere dati personali o sensibili, sfruttando la paura di sanzioni o problemi amministrativi.

Il meccanismo è semplice quanto insidioso: il messaggio crea un senso di urgenza e spinge la vittima a richiamare il numero indicato. Una volta stabilito il contatto, i malintenzionati possono tentare di carpire informazioni riservate o convincere l’utente a effettuare pagamenti indebiti.

Le raccomandazioni sono chiare:

Non richiamare il numero indicato nel messaggio

Non fornire dati personali o bancari

Non cliccare su eventuali link sospetti

È fondamentale, inoltre, segnalare immediatamente l’accaduto alle Forze dell’Ordine, contribuendo così a contrastare la diffusione di queste truffe.

L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza, ma in particolare a chi è più esposto, come anziani e persone meno avvezze agli strumenti digitali: condividere l’informazione può fare la differenza e prevenire nuovi casi.

In un contesto in cui le truffe digitali sono sempre più sofisticate, l’attenzione resta la prima forma di difesa.