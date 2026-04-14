ISOLA DEL LIRI – Nuova ondata di tentativi di truffa ai danni dei cittadini. Da alcuni giorni, numerosi residenti stanno ricevendo sms fraudolenti che segnalano presunti mancati pagamenti della Tari, invitando a contattare con urgenza un numero telefonico per “regolarizzare la propria posizione”.
Si tratta, in realtà, di un raggiro ben orchestrato: dietro quei messaggi non c’è alcun ente ufficiale, ma truffatori che cercano di ottenere dati personali o sensibili, sfruttando la paura di sanzioni o problemi amministrativi.
Il meccanismo è semplice quanto insidioso: il messaggio crea un senso di urgenza e spinge la vittima a richiamare il numero indicato. Una volta stabilito il contatto, i malintenzionati possono tentare di carpire informazioni riservate o convincere l’utente a effettuare pagamenti indebiti.
Le raccomandazioni sono chiare:
Non richiamare il numero indicato nel messaggio
Non fornire dati personali o bancari
Non cliccare su eventuali link sospetti
È fondamentale, inoltre, segnalare immediatamente l’accaduto alle Forze dell’Ordine, contribuendo così a contrastare la diffusione di queste truffe.
L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza, ma in particolare a chi è più esposto, come anziani e persone meno avvezze agli strumenti digitali: condividere l’informazione può fare la differenza e prevenire nuovi casi.
In un contesto in cui le truffe digitali sono sempre più sofisticate, l’attenzione resta la prima forma di difesa.
Isola del Liri nel mirino dei truffatori: finti SMS sulla Tari, scatta l’allerta
ISOLA DEL LIRI – Nuova ondata di tentativi di truffa ai danni dei cittadini. Da alcuni giorni, numerosi residenti stanno ricevendo sms fraudolenti che segnalano presunti mancati pagamenti della Tari, invitando a contattare con urgenza un numero telefonico per “regolarizzare la propria posizione”.