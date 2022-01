Isola del Liri – Nasce la “DMO STAYCIOCIARIA” per valorizzare e promuovere il territorio

Sabato 15 gennaio nella sala consiliare del Comune di Isola del Liri, si è ufficialmente costituita la “DMO STAYCIOCIARIA”. Il progetto, da noi sostenuto come soggetto promotore – ha dichiarato il Presidente di Stay Isola Bruno Macciocchi – ha visto la firma dei Comuni di Veroli, Isola del Liri, Arpino, Villa Latina e Picinisco. Si tratta di un primo passo importante per lo sviluppo turistico del nostro territorio in un ottica di integrazione e partecipazione di tutti i soggetti che lo vivono… L’obiettivo del progetto – dichiara Lino Marciano, destination manager della DMO STAYCIOCIARIA – è promuovere le bellezze del nostro territorio come un’unica destinazione turistica attraverso i racconti dei suoi protagonisti. Siamo convinti che per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno della partecipazione di tutti; adotteremo quindi una metodologia di condivisione e collaborazione con i comuni limitrofi, le associazioni e i privati che operano nel settore del turismo e tutti coloro che sono interessati a collaborare a qualsiasi titolo allo sviluppo turistico del territorio. Un ringraziamento particolare dobbiamo rivolgerlo a tutti i Sindaci che hanno creduto fin dall’inizio in questo progetto, Simone Cretaro, Massimiliano Quadrini, Renato Rea, Luigi Rossi e Marco Scappaticci. Per saperne di più sul progetto DMO STAYCIOCIARIA clicca sul link: http://www.stayisola.com/2021/08/25/comunicato-stampa-dmo-stayciociaria/

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

