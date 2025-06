Isola del Liri, musica ad alto volume nella notte sotto la Cascata: esplode la protesta sui social

È diventato virale nel giro di poche ore il post pubblicato sui social da un residente di Isola del Liri, che denuncia l’ennesimo episodio di disturbo notturno nel cuore della città. Alle 2:20 del mattino, infatti, sono partite quelle che l’autore del messaggio definisce “prove tecniche a tutto volume” lungo il Fiume Liri, proprio sotto la celebre Cascata.

Un episodio che ha riacceso il malcontento di molti abitanti del centro storico, da tempo esasperati per la gestione dell’intrattenimento serale nella zona, specie durante la stagione estiva. «Senza nessuna preoccupazione e nessun rispetto per il riposo notturno… ormai la situazione è completamente fuori controllo!!!», scrive indignato il cittadino, concludendo con un commento ironico che lascia poco spazio all’interpretazione: «Ma come dice spesso (e giustamente) un mio Carissimo Amico: “Adda’ uni’ l’ peggio!!!…”».

Il post ha raccolto in breve tempo decine di commenti e condivisioni, segno evidente di un disagio diffuso. Molti utenti lamentano un uso sconsiderato degli spazi pubblici nelle ore notturne, il mancato rispetto delle normative sul rumore e l’assenza di controlli da parte delle autorità competenti. Altri, invece, invitano a trovare un equilibrio tra la promozione turistica e il diritto dei residenti alla tranquillità.

La zona della Cascata, simbolo di Isola del Liri e punto di riferimento per eventi e manifestazioni, è spesso al centro del dibattito cittadino. Mentre da una parte si cerca di valorizzare il territorio anche attraverso eventi musicali e culturali, dall’altra cresce il malcontento di chi abita a ridosso del centro e si trova a convivere con rumori, schiamazzi e musica ad alto volume fino a notte fonda.

Non è la prima volta che episodi simili vengono segnalati pubblicamente. Già negli scorsi anni, in occasione di alcune manifestazioni, si erano sollevate polemiche simili, con richieste di regolamentazione più stringente e controlli più efficaci.

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte del Comune o delle forze dell’ordine. Ma il clima di insofferenza che emerge dai social potrebbe spingere le istituzioni a intervenire per cercare un punto d’incontro tra vivibilità e offerta turistica. Intanto, i residenti chiedono rispetto, buon senso e, soprattutto, il diritto a dormire.