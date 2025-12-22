Isola del Liri – Muore a 46 anni l’ avvocato Veronica Parisi

Un velo di tristezza si è posato sin dalle prime ore del mattino sulla città.

Sgomento e profondo cordoglio per la scomparsa di Veronica Parisi, avvocato di 46 anni, deceduta ieri a Spoleto, in Umbria.

La notizia ha rapidamente suscitato un’ondata di commozione, non solo a Isola del Liri, città alla quale era molto legata, ma anche in tutti quegli ambienti professionali e umani che nel tempo avevano avuto modo di conoscerla e apprezzarla. Veronica Parisi era una figura stimata, riconosciuta per la competenza, la serietà e la passione con cui esercitava la professione forense, qualità che si accompagnavano a spiccate doti umane, di disponibilità e sensibilità verso il prossimo.

Numerosi i messaggi di affetto e vicinanza che, nelle ultime ore, stanno giungendo alla famiglia, a testimonianza del segno profondo lasciato dalla professionista nella comunità. Un dolore composto ma intenso attraversa Isola del Liri, dove in molti ricordano Veronica non solo come avvocato preparato, ma come persona capace di instaurare rapporti autentici, fondati sull’ascolto e sul rispetto.

I funerali di Veronica Parisi saranno officiati domani alle ore 15, nella chiesa di San Giacomo a Spoleto.

Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze della nostra redazione, che si unisce al cordoglio dell’intera comunità.