Isola del Liri – Mozione Marocchinate approvata in consiglio comunale

“Dopo un anno dalla mozione presentata per l’intitolazione alle ‘Marocchinate’, la mozione approda in Consiglio Comunale ed e’ approvata all’unanimità.- A parlare è Barbara Paesano, coordinatrice locale del partito Fratelli d’Italia, che attraverso i social network informa dell’esito positivo della mozione presentata al consiglio comunale di porre sul largario antistante la chiesa di San Sebastiano, una targa a memoria e condanna degli stupri di guerra avvenuti nella Valle del Liri nel maggio 1944 –Ringrazio a nome mio e di Fratelli d’Italia Isola del Liri Circolo ‘Lisèra’ tutta l’Amministrazione che si è resa sensibile alla tematica. Grazie all’assessore Lucio Marziale per la presentazione, grazie all’intervento del consigliere Debora Bovenga, la quale ha precisato di come ci sia una reticenza ad usare la parola Marocchinate per individuare quei deplorevoli e disumani stupri perpetrati a danno della popolazione inerme della Ciociaria, dalle truppe del Cef, ossia da coloro che erano venuti per liberare. Ringrazio il presidente dell’Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate, Emiliano Ciotti che insieme ad altri appartamenti all’associazione ha voluto presenziare alla seduta. Un grazie anche al Senatore Bruno Magliocchetti vicepresidente onorario dell’associazione che nel lontano 1996 presentò in Senato un disegno di legge per l’indennizzo per tali deplorevoli atti.”

Comunicato stampa

Correlati