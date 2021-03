Isola del Liri, motociclismo: Michele Urbano (M.C. Franco Mancini 2000) aprirà la stagione ad Airola

Con la stagione invernale che oramai dovrebbe essere alle spalle, anche per i piloti del M.C. Franco Mancini 2000 è giunta l’ora di ripartire con le gare. Questa stagione agonistica 2021, purtroppo anche per quest’anno partirà seguendo scrupolosamente tutte le norme e limitazioni imposte dalla normativa AntiCovid 19, ovvero con assenza di pubblico ed altre restrizioni. Il primo dei piloti del M.C. Franco Mancini 2000 a scendere in pista, sarà Michele Urbano, che domenica prossima sull’autodromo di Airola (BN) prenderà parte alla prima selettiva del Trofeo Nazionale Malossi. Urbano, pilota cha da anni milita tra le fila del M.C. Franco Mancini 2000, sarà in sella ad uno scooter Piaggio Zip 70cc. La Malossi famosa azienda di ricambi per scooter, e per il suo Trofeo, ha pensato bene di dividere l’Italia in tre (Nord, Sud ed Isole), per cui ogni pilota iscritto al Trofeo disputerà le selettive nelle piste di competenza del proprio territorio, nel caso di Urbano saranno: Airola (BN), Magione (PG) e Sarno (SA), poi i migliori si giocheranno la finalissima il 26 settembre sul circuito romano di Vallelunga (RM). A Michele Urbano va tutto il sostegno ed un grosso in bocca al lupo da parte di tutto il direttivo del M.C. Franco Mancini 2000.

COMUNICATO STAMPA

