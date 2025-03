Isola del Liri – Moto Club Franco Mancini 2000: IL PREMIO MIMMANTONIO A CLAUDIO MIACCI

Cena sociale, bilancio, programmi, premiazione piloti, Premio Mimmantonio

Si è svolta sabato u. s. presso il ristorante Holiday a Broccostella, la cena sociale del Moto Club Franco Mancini 2000 di Isola Del Liri. Durante la serata, sono stati presentati i programmi per la stagione 2025, premiati i piloti 2024 e presentati i nuovi piloti che già hanno aderito al Franco Mancini per la stagione 2025. Al momento sono 5 e rispondono al nome di: Antonio Lancia, Andrea Castellani, Enzo Peticca, Cristiano Virgili e Gabriele Peticca, ma a giorni sicuramente ci sarà l’arrivo di altri piloti che stanno preparando la documentazione. Premio speciale per la pilota Simona Zaccardi, che per il momento ha deciso di sospendere l’attività agonistica. Nel programma 2025, oltre ai classici appuntamenti come la Motogrigliata e Babbo Natale in moto, spicca certamente la novità dell’organizzazione di una gara di enduro. Uno dei momenti più significativi, è stato la consegna “ Premio Mimmantonio”, quest’anno, il direttivo del Moto Club Franco Mancini, lo ha assegnato al Sig. Claudio Miacci, che ricordiamo e sottolineiamo è stato un tecnico motociclistico di alto livello. Con lui hanno corso molti campioni, in gare importantissime come il mondiale Superbike, la otto ore di Suzuka, campionato Italiano ed altro. Senza dimenticare che per due anni di seguito Miacci ha gestito anche le moto del Team Italia. Con successi personali che hanno reso omaggio anche al nostro territorio. A consegnare il “Premio Mimmantonio” è stata la figlia Maria Lorini. Tante le persone presenti che hanno gremito la sale del ristorante, arrivate come sempre anche da fuori regione per prendere parte alla tradizionale serata organizzata dal M. C. Franco Mancini 2000 di Isola Del Liri.

