Isola del Liri – Moto Club Franco Mancini 2000, bambini al centri

Giornata gratuita di formazione dei bambini al motociclismo

Ancora una volta il Moto Club Franco Mancini 2000, centra il bersaglio e colpisce nel segno. Sono stati trenta i bambini che domenica 3° aprile si sono ritrovati ad Isola del Liri, per partecipare alla giornata di Hobby Sport, organizzata dal M.C. Franco Mancini 2000. Si è trattato di un corso gratuito, che si è svolto ad Isola del Liri nel quartiere Pirandello. All’interno del piazzale sterrato di proprietà dei F.lli Villa, che lo hanno messo gratuitamente a disposizione dell’evento, circa trenta bambini, in parte di Isola del Liri ed in parte arrivati da comuni vicini, sotto la guida del tecnico Federale FMI Andrea Borelli, hanno preso parte ad un corso gratuito di formazione al fuoristrada. Il Comitato Regionale Lazio, ha messo a disposizione dei bambini, tre moto e tutto l’abbigliamento tecnico necessario. Grande soddisfazione anche per i genitori presenti, che hanno potuto vedere con i loro occhi i progressi, che i loro bambini effettuavano giro dopo giro, grazie all’abile lavoro di formazione del tecnico federale. Il responsabile settore fuoristrada del M.C. Franco Mancini 2000, Sig. Carlo Bianchi, si è detto molto soddisfatto per lo svolgimento della giornata di Hobby Sport, ci ha tenuto a ringraziare tutti ed in particolar modo. Il titolare del Supermercato CONAD di Isola del Liri via Napoli, che gentilmente ha messo a disposizione dei bambini, il pranzo al sacco. Bianchi ha auspicato che nel futuro l’evento possa essere ripetuto. Il Presidente Williams Alonzi, si è detto compiaciuto per la riuscita della giornata di Hobby Sport, sottolineando che i bambini sono il nostro futuro, ed è giusto che ricevano una adeguata formazione. Dalla sede del M.C. Franco Mancini 2000, giunge voce che probabilmente, ci sarà anche un’altra giornata di Hobby Sport dedicata però, questa volta al settore velocità.

COMUNICATO STAMPA