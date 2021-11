Isola del Liri, mostra “L’invisibilità non è un super potere”

La città di Isola del Liri è lieta di ospitare, a partire da domani, la mostra “L’invisibilità non è un super potere” di Marzia Bianchi e Pangea Onlus in collaborazione con Rete Reama.L’inaugurazione, che si svolge in concomitanza con la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, è fissata per le ore 11,30 presso il Teatro Stabile Comunale “Costanzo Costantini” dove resterà aperta tutti i giorni fino al 30 novembre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. “Si tratta di una mostra di denuncia, dal valore altamente simbolico – spiega il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini – che ha come obiettivo quello di rompere il silenzio, spingere ad una presa di coscienza comune e lo fa svelando con immagini vere, fotografie e lastre cosa comporta la violenza, quella che troppo spesso resta all’interno delle mura domestiche. Perché è vero che l’indifferenza è già violenza. Ecco allora che grazie alla fotografa Marzia Bianchi, che ringrazio a nome di tutta la città, è stato ideato questo racconto, quello di un fenomeno che è dilagante e va affrontato. Le radiografie, come le fotografie, sono davvero di forte impatto: ma è necessario vedere e fare rete, Istituzioni e cittadinanza insieme, per sostenere chi è vittima di violenza, mettere in campo campagne di sensibilizzazione come questa, sostenere la cultura del rispetto e dell’uguaglianza. La città di Isola del Liri vuole essere impegnata in questo percorso, al fianco delle donne, dei minori e di tutte le vittime di violenza. Lo facciamo in modo convinto promuovendo ogni azione che possa favorire questo percorso di crescita culturale”. Così il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini.

