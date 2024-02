Isola del Liri – Mostra d’Arte, “Appunti d’amore: breve viaggio tra immagini e parole”

Non solo una mostra di opere d’arte ma una sinergia di forze motrici del sentimento che dialogano e mostrano quanto l’Amore sia al centro delle nostre esistenze.Questo e molto altro è “Appunti d’amore: breve viaggio tra immagini e parole”.Si tratta di una mostra diffusa, organizzata dall’associazione culturale L’Airone con il patrocinio del Comune di Isola del Liri e che sarà visitabile dal 14 al 18 febbraio.Le opere degli artisti sono dislocate in diversi punti del centro della città; non a caso sono state realizzate delle mappe con i punti di interesse. Nei locali del centro si possono scannerizzare i QRcode realizzati dagli alunni dell’IIS Baronio per avere accesso alle biografie degli artisti ed ai loro lavori, con componimenti poetici che accompagnano le opere.Sabato 17 alle ore 17:00 è previsto un tour guidato della mostra in cui la prof.ssa Elisa Canetri illustrerà le opere in maniera più dettagliata.L’inaugurazione avverrà il 14 febbraio alle ore 18:00 presso il Teatro Stabile “C.Costantini”. Seguirà anche un dibattito a cui parteciperanno lo storico e critico d’arte Alfio Borghese, la prof.ssa Rosaria Palattella, il prof. Rosario Turriziani e la performer Valentina Lilla. Presenta Giacinta Baldassini.Porteranno i saluti istituzionali il sindaco Massimiliano Quadrini e l’assessore alla cultura Massimo D’Orazio.

