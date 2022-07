Isola del Liri, Moda città della Cascata e Miss Stelle Sotto la Cascata un evento tricolore da non perdere

Isola del Liri in occasione dell’Evento Moda città della Cascata del 30 luglio e di Miss Stelle Sotto la Cascata 2022 si veste di tricolore. La cascata sarà illuminata con effetto bandiera italiana. Un’occasione da non perdere. “Moda Città della Cascata” questo anno è stata inserita nel programma dell’estate isolana che il comune ogni anno presenta ai cittadini. Moda Città della Cascata è un contest per fashion designer emergenti nato con lo scopo di valorizzare e promuovere i nuovi talenti della moda e dar loro una possibilità di confronto, formazione, crescita professionale e visibilità. L’evento si svolgerà sabato 30 luglio 2022 in piazza XX Settembre a Isola del Liri (FR), l’unica città al mondo ad avere una cascata naturale nel cuore del centro storico.

Sarà proprio la cascata a fare da cornice naturale al defilè di moda dei sette stilisti in gara che esprimeranno la loro creatività in massima libertà, senza alcun tema fisso. Le richieste di adesione sono arrivate da tutta Italia, e dopo un’attenta selezione, ecco l’elenco dei partecipanti: Alessandro Coppe, Denise Myriam Gentile, Accademia SPM Bassolino, Andreina Gjuzi, Francesca Di Giovanni, Federica Verrocchio, Annamaria Renzulli.

Gli abiti che sfileranno in passerella saranno indossati da sei modelle professioniste.

La giuria sarà composta da varie persone del mondo dello spettacolo e della moda, Hair Styles e Make-up artist e dal maestro orafo Gerardo Sacco che ha realizzato la Corona di Venere d’Italia . Dopo un tour itinerante, sempre il 30 luglio ci sarà la finale di “Miss Stelle sotto la Cascata”, concorso associato al format Venere d’Italia concorso di bellezza nazionale. L’evento per il 10° anno consecutivo si svolgerà alle falde della cascata di Isola de Liri (fr), è un format ormai affermato e amato dalle ragazze, che ha saputo fare dell’etica e della trasparenza i suoi caratteri distintivi. Definirla una semplice finale regionale è riduttivo, dato che il titolo permette di entrare direttamente nel mondo lavorativo della moda e del cinema, un ringraziamento particolare va all’ Atelier Lex, Atelier Veso e La boutique Semua concept store, che renderanno piacevole il concorso perché vestiranno con i loro di alta moda le candidate a Venere d’Italia Lazio..

Per l’evento sono attese circa 30 candidate a Venere d’Italia Lazio che saranno giudicate da una giuria tecnica e competente, presieduta dal maestro orafo Gerardo Sacco e da stilisti e persone del mondo dello spettacolo e della moda.

La Novità di questa edizione sarà la presenza di molti professionisti dell Make Up e Hair Stylist, che si prenderanno cura delle candidate a Venere d’Italia con trucco e parrucco.

Molti ospiti d’eccezione come il senatore Antonio Razzi e artisti musicisti come William Imola che presenterà la sua ultima incisione, Aldo Zaino cantautore che presto vedremo ad Amici di Maria De Filippi e Manuel Viola altro talento della musica italiana..

Presenta Antonio Gentile giornalista ed Editore di radio Bellezza Italiana web.

Media partner: Radio Bellezza Italiana, reanewstv.it e liritv.it

Vi aspettiamo in Piazza XX Settembre a isola del Liri il 30 luglio.

Tutti invitati e nessuno escluso.

COMUNICATO STAMPA

