Isola del Liri – Mercato a via Pirandello, richiesta di finanziamento

La Giunta Municipale, con Delibera n. 116 del 12.10.21, ha presentato la richiesta di finanziamento alla Regione Lazio per il progetto di riqualificazione dell’area mercatale di Pirandello.

Si tratta di una Delibera particolarmente importante, poiché costituisce l’inizio di una nuova fase della crescita non solo del quartiere Pirandello, ma dell’intera città di Isola del Liri, in quanto va a definire il nuovo centro di sviluppo urbano cittadino, destinato a integrare in maniera più equilibrata e articolata il quadrante turistico-ricettivo costituito ormai dal Centro Storico e dall’Isola fluviale.

In particolare, verranno riqualificati i marciapiedi, eliminando le barriere architettoniche presenti, e sarà rifatto integralmente il manto di asfalto.

La zona mercatale verrà servita da moderne colonnine per le prese elettriche e verranno altresì installate colonnine per la ricarica di autoveicoli elettrici; inoltre verranno installate mappe tattili interattive per la individuazione dei banchi.

Saranno installati bagni chimici autopulenti e verrà predisposta una piccola isola ecologica con compostiera per la raccolta di rifiuti organici generati dal mercato alimentare, e comunque a servizio degli abitanti del quartiere.

Un intervento importante, che inizia a delineare un futuro nuovo per zone –quali Via Roma e Via Napoli- sin qui considerate secondarie, e che saranno invece destinate ad acquisire un ruolo sempre più centrale e propulsivo per Isola del Liri.

COMUNICATO STAMPA – FOTO WEB