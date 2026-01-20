Isola del Liri – Maxi controlli in città: forze dell’ordine in azione con unità cinofile

Città setacciata dalle forze dell’ordine nelle ultime ore. Da circa due ore è in corso una vasta operazione di controllo che vede impegnati Carabinieri con unità cinofile, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, con verifiche estese a tappeto su persone, veicoli e pubblici esercizi.

La presenza dei cani antidroga lascia presumere che l’operazione sia mirata in particolare al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, anche se al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle finalità specifiche dell’intervento. I controlli, coordinati tra i diversi corpi, si stanno svolgendo contemporaneamente in più zone della città, con posti di blocco e accessi mirati in locali e attività commerciali.

L’azione rientra verosimilmente in un più ampio piano di prevenzione e sicurezza, volto a rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e a reprimere fenomeni di illegalità diffusa. Al momento non è dato sapere se e quali risultati abbia prodotto l’operazione, né se siano scattati sequestri o provvedimenti a carico di persone.

Ulteriori informazioni potrebbero emergere nelle prossime ore, una volta conclusi i controlli e diramate le comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti.

Foto gentilmente concesse da Penna e Spada