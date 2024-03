Isola del Liri, Massimiliano Quadrini ufficializza la ricandidatura: la lettera ai cittadini

“Cari concittadini voglio ufficialmente comunicare che ho deciso di accettare la candidatura a sindaco per il secondo mandato consecutivo, come mi è stato chiesto da tanti di voi e dalla squadra con cui ho condiviso l’esperienza amministrativa in questi cinque anni.

Ma è anche una scelta naturale, a conferma del percorso iniziato nel 2019 insieme al Gruppo “Per Isola del Liri” con cui ho tracciato la strada che punto a proseguire fino al 2029.

Desidero poter portare avanti con passione l’impegno verso la città che già in questi 5 anni abbiamo visto crescere, migliorare e diventare meta turistica al pari di altri importantissime città italiane.

I primi 5 anni sono stati intensi, abbiamo affrontato e superato la pandemia, raggiunto molti obiettivi e traguardi importanti. Anche per questo voglio ringraziare la mia squadra che mi ha supportato in questi anni e con la quale siamo riusciti a coinvolgere tutto il territorio.

Continuerò a mettere a disposizione tutto il mio impegno e ricambierò la vostra fiducia con i fatti, i tanti progetti e le idee che abbiamo in cantiere sempre pronto a raccogliere le difficili sfide che ci attenderanno nel futuro!”.

Nella serata di giovedì c’è stato un primo incontro con amici e simpatizzanti presso un’affollata sala congressi presso il ristorante Mingone alla presenza del consigliere regionale Alessio d’Amato. “Ringrazio tutti per l’affetto che mi avete dimostrato – aggiunge il sindaco Quadrini – e per la forza che mi avete trasmesso per affrontare questa nuova sfida elettorale. Insieme per continuare veder a crescere la nostra Isola Del Liri, affermandola ogni giorno di più come scrigno non solo della nostra provincia ma di tutta la regione e dell’intero Paese”.

COMUNICATO STAMPA