Isola del Liri, massima solidarietà al ristoratore e forze dell’ordine ma NO ad una immagine distorta della città. Nota congiunta Paesano (FDI) Venditti (Destra Sociale)

《Esprimiamo come cittadini in primis e come coordinatrice locale di Fratelli d’Italia e portavoce di Destra Sociale la nostra piena solidarietà al ristoratore ed alle forze dell’ordine per quanto accaduto nella giornata di ieri.》A parlare sono Barbara Paesano, esponente di spicco del partito della Meloni nella città delle Cascate e Stefano Venditti, portavoce locale di Destra Sociale che però non ci stanno a far passare l’immagine di una città “terra di nessuno” come sui social qualche esponente politico locale ha scritto sulla propria pagina Facebook.《La città è sicura e tranquilla. Le forze dell’ordine hanno fatto il loro lavoro con impeccabile senso del dovere e questo è sinonimo di presenza e sicurezza sul territorio. Quello che è successo ieri – sottolineano in una nota congiunta – poteva accadere in qualsiasi altra città e quindi è forte e fermo più che mai il nostro NO al distorto messaggio che viene fatto, a mezzo social, da determinati esponenti politici che sa tanto di strumentalizzazione politica.》Espongono poi due eventi avvenuti ieri in città a distanza di poche ore: 《Nella giornata di ieri sono accaduti due eventi. Uno nella tarda mattinata e cioè un furgone andato in panne in pieno corso cittadino, l’altro nel tardo pomeriggio con il gravissimo episodio su menzionato. In entrambe le circostanze la colpa viene allusivamente e velatamente attribuita all’amministrazione comunale. Leggendo certi post e certi commenti, si scade sempre ed inesorabilmente nella disputa Quadriniani-Di Pucchiani, come nella Firenze di Dante tra Guelfi e Ghibellini, o come una faida familiare. Gli Isolani sono stufi di “opposizione a prescindere”, soprattutto ora con l’emergenza Covid. Bisogna essere propositivi quando si fa politica per la propria gente. Ora le priorità sono altre, dal disagio economico a quello conseguentemente sociale. Bisogna che la cittadina venga amministrata con la collaborazione di tutti. Anche per quanto riguarda il senso unico, non si può essere contrari a prescindere; questa scelta permette agli esercenti di ampliare il proprio esercizio, la propria attività ed ammortizzare in parte le pesanti restrizioni imposte a causa della pandemia.》 Poi affrontano il tema polizia locale: 《Puntare sulla riconversione turistica della cittadina, impone anche un restyling del servizio VII polizia locale, sia riguardo al potenziamento dell’organico, sia per la figura del futuro dirigente del settore che deve necessariamente essere una figura innanzitutto titolata a ricoprire tale incarico, come per legge. Quindi siamo convinti – e concludono – che l’imminente pensionamento del comandante attuale, imponga all’amministrazione di mettere mano diligentemente al settore.》

Lu.Re.

