Isola del Liri, manutenzione in località Lungo Magnene

In convenzione con il comune di Isola del Liri il Consorzio di bonifica Conca di Sora ha provveduto nelle ultime settimane alla risoluzione di alcune problematiche idrauliche in località Lungo Magnene. Gli operai hanno provveduto al disintasamento di sifoni ed alla manutenzione dei fossi di scolo.

Attualmente, sempre di concerto con il Comune, si sta procedendo alla manutenzione del canale EX CRDM in zona San Carlo e nelle prossime settimane sono stati programmati interventi in zona Campo di Grilli e Lungo Fibreno.

Inoltre il Consorzio sta procedendo alla manutenzione di propria competenza sul territorio comunale di Isola del Liri con la bonifica del Canale Magnene, del canale Fossatello/S.Maria e del canale Tremoletto.

“È doveroso da parte mia sottolineare l’importanza della collaborazione con il Consorzio di Bonifica – commenta il sindaco Massimiliano Quadrini – che, con la sua presenza sul territorio, garantisce un’efficace funzione di presidio e tutela. La difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e gestione del patrimonio idrico sono obiettivi precipui che, attraverso la convenzione stipulata con il consorzio, ci consentono di salvaguardare ampie zone di campagna e centri abitati da esondazioni e calamità naturali”.

COMUNICATO STAMPA

