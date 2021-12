Isola del Liri, Mancini Day in arrivo

Quando ormai l’anno volge verso la fine, il M.C. Franco Mancini 2000, che ricordiamo quest’anno festeggia il 30° anniversario dalla sua nascita, annuncia l’organizzazione nel periodo prenatalizio del II° Mancini Day. Un evento dedicato al celebre pilota isolano Franco Mancini, deceduto nel 1963 nel corso di una sessione di allenamento sul circuito di Vallelunga. Il direttivo del M.C. Franco Mancini 2000 è unanime nel dichiarare che: dopo l’organizzazione di eventi dedicati al mototurismo ed all’agonismo, in questo anno di celebrazioni era d’obbligo e doveroso ricordare anche l’ASTRO isolano cui è dedicato il moto club. Si tratterà di un evento storico-culturale, teso a celebrare sì il pilota Franco Mancini, ma anche e soprattutto a far conoscere ai più giovani la figura del campione isolano e le moto che in quei tempi occupavano la scena del motociclismo agonistico e stradale. L’evento patrocinato dal comune, e che godrà anche del supporto di una nota azienda internazionale di lubrificanti, si svolgerà nel centro di Isola del Liri in una location unica, ed è prevista la partecipazione di importanti autorità sportive e politiche. Inoltre dalla direzione del Moto Club Franco Mancini 2000 fanno sapere che sono in corso anche contatti per avere ad Isola del Liri quale ospite d’onore un noto pluricampione del mondo, cosa che renderà sicuramente questo evento ancora più importante di quanto già non lo sia e dirotterà ad Isola del Liri un congruo numero di appassionati. Inoltre il direttivo ci tiene a ribadire e sottolineare la tesi che un moto club non vuol dire solo agonismo, ma anche storia, cultura ed economia.

COMUNICATO STAMPA

