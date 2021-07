Isola del Liri, malore improvviso per Mauro Tomaselli

Malore improvviso la scorsa notte per Mauro Tomaselli consigliere di minoranza al Comune di Isola del Liri.

L’esponente politico ed operatore sanitario è stato accompagnato dalla famiglia per precauzione al SS Trinità di Sora, dove i sanitari hanno eseguito gli accertamenti del caso escludendo patologie

serie. Con ogni probabilità lo stress accumulato in questo periodo in cui l’esponente politico si è occupato

delle bollette del consorzio di bonifica della conca di Sora e l’impegno profuso in questa attività, hanno fatto sì che

il consigliere comunale di Isola del Liri,con ogni probabilità si sia sentito male. Lo stesso Mauro Tomaselli ha

tranquillizzato tutti i suoi amici ed esponenti politici,per quanto riguarda le condizioni fisiche dice di star bene e di non avere problemi seri. All’amico Mauro Tomaselli la redazione di Liri TV augura una pronta guarigione.

