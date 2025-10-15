Isola del Liri – Malore improvviso, muore a soli 44 anni: comunità sotto shock

Sgomento e dolore a Isola del Liri per la scomparsa improvvisa di Fabrizio Saccucci, 44 anni, colpito da un malore fatale nella serata di ieri. L’uomo, residente nella zona di contrada Selva, si è sentito male senza che ci fosse il tempo di prestargli soccorso. Ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato inutile.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, gettando nello sconforto l’intera comunità e in particolare la contrada in cui era molto conosciuto e stimato. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social, dove amici e conoscenti hanno voluto esprimere affetto e vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Al momento non sono ancora stati resi noti data e orario dei funerali.

Alla famiglia Saccucci giungano le più sentite condoglianze dalla redazione.

