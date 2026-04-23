Isola del Liri, malore improvviso in centro: intervengono i sanitari del 118

Attimi di apprensione tra via Roma e via Po, dove un uomo ha accusato un improvviso malore.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, giunti con ambulanza e automedica. L’uomo è stato prontamente assistito e stabilizzato direttamente sul luogo dell’accaduto, grazie alla rapidità e alla professionalità del personale sanitario.

Dopo le prime cure, è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell’ospedale SS. Trinità di Sora, dove è stato sottoposto ai necessari accertamenti diagnostici per valutare le sue condizioni di salute.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul suo stato, ma l’intervento immediato ha consentito di gestire la situazione in sicurezza.

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