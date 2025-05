Isola del Liri – Malore durante il “Trial della Fede”: grave un podista 64enne

Vallepietra – Attimi di grande apprensione ieri durante il “Trial della Fede”, manifestazione sportiva che si svolge tra i suggestivi sentieri dei Monti Simbruini. Un podista di 64 anni, residente a Isola del Liri, è stato colto da un grave malore mentre partecipava all’evento.

L’uomo, F.B., appassionato di corsa e molto conosciuto nella sua città anche per il suo profondo legame con l’arte sacra, si è accasciato improvvisamente durante la gara. I primi soccorsi sono stati prestati dai sanitari del 118 della Misericordia di Trevi nel Lazio, che hanno rilevato condizioni critiche e lo hanno stabilizzato due volte prima di richiedere l’intervento urgente di un’eliambulanza.

Il 64enne è stato trasferito d’urgenza in un ospedale di Roma, dove si trova attualmente ricoverato in coma. La notizia ha suscitato profonda commozione a Isola del Liri, dove l’uomo è molto stimato per il suo impegno sportivo e culturale.

