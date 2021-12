Isola del Liri – M.C. Franco Manicini: “Una notizia che tanti appassionati aspettavano da tempo”

Isola del Liri, a quanto pare non è più solo una voce di corridoio, ma la notizia che tanti appassionati aspettavano da tempo. Prossimamente sarà ad Isola del Liri il tre volte Campione del Mondo Pier Paolo Bianchi, ospite del Moto Club Franco Mancini 2000. La carriera del famoso pilota vanta tre titoli mondiali (1976- 1977- 1980) nella classe 125 e tre titoli italiani nel campionato della Montagna (1972- 1973- 1974) nella classe 50. Molta attesa nella città di Isola del Liri per questo piacevole ospite. Abbiamo pensato di chiedere qualcosa alla dirigenza del M, C. Franco Mancini 2000 e la risposta è stata ‘Sarà con noi’. Sempre più incuriositi, dopo alcune ricerche siamo riusciti a rintracciare il tre volte Campione del Mondo che ci ha gentilmente rilasciato un’intervista.

‘Buongiorno Sig. Bianchi, circola voce che prossimamente lei sarà ad Isola del Liri, corrisponde a verità?’ e la risposta non si è fatta attendere ‘Si, è vero’.

‘Sappiamo che lei ha avuto un legame con la Ciociaria avendo vinto la Isola del Liri- Arpino nel 1973, quali emozioni le susciterà il ritorno in Ciociaria?’ ‘Sarà un ritorno dopo tantissimi anni in quanto non sono mai più tornato in Ciociaria dopo la mia ultima gara Isola del Liri- Arpino’

‘Quando lei gareggiava, i piloti restavano quasi sempre nella stessa categoria; cosa ne pensa dell’attuale scaletta Moto3, Moto2, MotoGP?’ e la risposta è stata: ‘Negli anni è cambiato molto la suddivisione delle categorie e ad oggi è una prassi normale. Non condivido questo cambiamento anche se sicuramente ci sono dei piloti versatili in grado di districarsi bene in questa nuova suddivisione’.

‘Lei nel 1989 si è ritirato dalle gare ma è rimasto comunque nel mondo dei motori?’ e prontamente ci ha risposto ‘Subito dopo aver smesso sono rimasto fuori dal mondo dei motori fino al 2004, quando da un incontro tra amici al Mugello si è riaccesa la voglia di riseguire le gare e tutt’oggi seguo molti Gran Premi’.

La città è impaziente di sapere la data in cui sarà ad Isola del Liri Pier Paolo Bianchi e a noi non ci resta che aspettare il giorno ufficiale che verrà comunicato a breve dal direttivo del M.C. Franco Manicini 2000.

COMUNICATO STAMPA

