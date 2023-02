Isola del Liri – M.C. Franco Mancini 2000, premiazione dei piloti e consegna del” Premio Mimmantonio”

Si svolgerà sabato sera, presso il ristorante Eurobar ad Arpino, l’annuale cena sociale del Moto Club Franco Mancini 2000. Nel corso della serata avrà luogo l’assemblea dei soci, la premiazione dei piloti, che hanno corso con il M.C. Franco Mancini 2000, nella stagione agonistica 2022 e la consegna del “Premio Mimmantonio”. Tantissime le prenotazioni pervenute, da parte di soci e simpatizzanti, che sono arrivate da tutt’Italia, per trascorrere una serata frizzante con il loro Moto Club. Segno questo che il sodalizio isolano riveste un ruolo primario nel cuore degli sportivi, dall’estremo sud fino al tutto il nord dell’Italia. Importanza particolare la rivestirà l’assemblea dei soci, chiamata all’approvazione del bilancio 2022, del programma 2023 e di eventuali variazioni in seno al Consiglio Direttivo. Appuntamento molto sentito. anche per i tanti piloti che hanno corso con i colori del sodalizio isolano nel 2022, che verranno tutti premiati. E proprio in quest’ambito, c’è da ricordare che il M.C. Franco Mancini 2000, può vantarsi di avere, tra le sue fila, ben quattro piloti, che nel 2022 si sono laureati campioni italiani nel CIVS. Alla serata presenzierà, anche l’Amm.ne Com.le di Isola del Liri, nelle persone del Sindaco e del Vice Sindaco, che a nome della cittadinanza isolana, conferiranno un premio speciale ai quattro Campioni Italiani. Momento toccante ed importante sarà anche la consegna del Premio Mimmantonio. Questo è un premio istituito dal M.C. Franco Mancini 2000 e dalla famiglia Lorini, diversi anni fa, per ricordare la tragica scomparsa di uno dei più attivi soci del sodalizio isolano. La dirigenza del Franco Mancini 2000, a proposito del programma 2023, ha fatto sapere che 2023 sarà un anno con particolari ricorrenze, ed ha fatto riferimento anche a manifestazioni con partecipazione intercontinentale, ma non si è espressa oltre. Inoltre piacevoli novità dovrebbero arrivare anche dal settore fuoristrada, Insomma le premesse, ci inducono a pensare ad un momento gioviale, all’insegna dell’allegria, e sicuramente con diverse novità, che però verranno svelate solo nel corso della serata.

