Isola del Liri / M.C. Franco Mancini 2000 podi dalla Svizzera e da Airola

E’ stato un fine settimana, decisamente proficuo, per i portacolori del M.C. Franco Mancini 2000. In questo week end il sodalizio isolano aveva tre piloti in gara, due erano impegnati in Svizzera, nella Boecourt-La Caquerelle, gara di campionato europeo hill climb. Si trattava di Marco Vigilucci, che era in gara con all’Aprilia 250 e con una Ducati nella classe superbike e Salvo Sallustro anch’egli in gara nella classe superbike con una Yamaha R1. Marco ha chiuso la gara della 250 in quinta posizione ed in sesta quella della superbike. Salvo Sallustro è finito secondo alle spalle dello svizzero Jean Luc David, per Sallustro c’è da registrare anche una caduta nel corso della seconda salita (fortunatamente senza conseguenze per il pilota). Sul circuito di Airola, dove era in programma una gara riservata alla classe scooter, era in gara Michele Urbano. Al sabato nelle prove ufficiali Michele aveva fatto segnare un ottimo secondo tempo, poi però in gara ha dovuto cedere una posizione terminando terzo. Domenica sera è partita anche la Milano-Taranto, celeberrima gara su strada molto in voga negli anni sessanta. Tra i partecipanti c’è anche un ciociaro, con i colori del M.C. franco Mancini 2000, si tratta del Pilota cassinate Nicola D’Aliesio che sta gareggiando in sella ad una fidata Moto Guzzi Falcone del 1952. Mercoledi p.v. ci sarà l’arrivo della tappa a Cassino, e chiaramente gli appassionati sono in fibrillazione per poter applaudire il loro conterraneo. All’arrivo di questa tappa, sarà presente anche una delegazione del M.C. Franco Mancini 2000, proprio per accogliere e sostenere il nostro pilota Nicola D’Aliesio. La cui partecipazione a questa grande classica ci inorgoglisce molto.

COMUNICATO STAMPA

