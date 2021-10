Isola del Liri, M.C. Franco Mancini 2000: “I motociclisti invadono la cascata”

Sono stati una vera e propria marea i motociclisti che si sono ritrovati domenica mattina nella città delle cascate, per partecipare alla seconda edizione della Motogrigliata e partecipare ad uno dei tanti festeggiamenti che il M.C. Franco Mancini 2000, ha programmato quest’anno per il trentesimo anniversario della nascita del sodalizio isolano. Numeri alla mano sono stati oltre centotrenta i motociclisti, che giunti da ogni parte della regione e qualcuno anche da Umbria, Abbruzzo e Campania si sono ritrovati sotto la splendida cornice della cascata grande di Isola del Liri, regalando una mattinata piacevole agli isolani ed ai tanti turisti che normalmente fanno tappa ad Isola del Liri. I motociclisti sono rimasti in Piazza XX Settembre fino alle undici, per poi prendere il via per un giro turistico che partito da Isola del Liri ha toccato i comuni di Arpino, Casalvieri, Fontechiari, Broccostella e Sora, per terminare di nuovo a Isola del Liri in località Selva esattamente al Centro sociale “Selva Alta”. Qui in un incantevole posto all’aria libera, baciati da uno splendido sole e con una visuale mozzafiato il M.C. Franco Mancini 2000 in collaborazione con il comitato di quartiere ha allestito un punto ristoro, con una grigliata che i motociclisti hanno apprezzato molto. Il tutto condito con del buon vino rosso e delle ottime caldarroste cucinate al momento. Il presidente Williams Alonzi, si è detto molto soddisfatto, e ci ha tenuto a ringraziare tutti i motociclisti che hanno aderito all’evento, l’Amm.ne Com.le di Isola del Liri per il supporto fornito, tutti i componenti del direttivo e tutti i volontari del posto che si sono prodigati molto per una buona riuscita della piacevole manifestazione. Inoltre il Presidente ha annunciato che a breve per i piloti ed i soci del M.C. Franco Mancini 2000, nell’ambito dei festeggiamenti del trentennale è previsto un nuovo evento. Insomma ci sembra di capire che questo 2021 sarà un anno molto impegnativo per il sodalizio isolano.

COMUNICATO STAMPA

