Isola del Liri – M.C. Franco Mancini 2000 e Lucio Dalla

Cosa lega il sodalizio ciociaro al cantautore bolognese?

Molti di voi si staranno chiedendo, quale possa essere il motivo che accumuna il M.C. Franco Mancini 2000 al celeberrimo cantautore Lucio Dalla. La risposta, manco a dirlo va cercata in una moto ed in un personaggio molto noto del mondo del motociclismo. Dunque la moto è una Ducati 250 Scrambler del 1969, mentre il personaggio, risponde al nome di Stefano Caracchi, pilota del mondiale dal 1982 al 1995. Caracchi è un figlio d’arte, difatti suo padre Rino, insieme a Nepoti e Rizzi sono i fondatori della blasonata scuderia NCR. Ovvero il gotha del mondo Ducati. La NCR ha costruito per molti anni moto da corsa su base Ducati. Erano moto uniche, altamente performanti e che hanno riscosso successi in ambito mondiale. Uno dei trionfi più importanti è senz’ombra di dubbio, la vittoria di Mike Hailwood, in sella ad una mitica Ducati 900 NCR, che nel 1978, sull’isola di Man vinse il titolo mondiale F1. Dopo questo breve escursus sulla NCR, torniamo a Stefano Caracchi, che dall’anno scorso, milita in qualità di socio e pilota nelle fila del M.C. Franco Mancini 2000. Ancora però non abbiamo spiegato, qual è il filo d’Arianna che ci porta a Lucio Dalla. Semplice, sono in pochi a saperlo, ma Stefano Caracchi per tramite della madre è cugino di Lucio Dalla. Alla scomparsa del cantautore bolognese, Stefano tra le altre cose ha ereditato, la moto del cugino, moto che lui conosceva benissimo, in quanto la manutenzione, manco a dirlo era affidata al suo papà Rino. Ora Stefano Caracchi ha affidato al suo moto club, ovvero il sodalizio isolano, il disbrigo della pratica, per iscrivere la moto al registro storico FMI. Come detto in precedenza si tratta di una Ducati 250 Scrambler del 1969, in perfetto stato, con una particolare colorazione del serbatoio, che è di colore blu e su cui campeggiano delle stelle rosse bordate di bianco. Quindi dopo questo complicato intreccio ecco spiegato il sottile filo che porta il M.C. Franco Mancini 2000 a Lucio Dalla, passando per Stefano Caracchi. Questa a nostro avviso è un’altra chicca per il M.C. Franco Mancini 2000 e senz’altro va fatto un ringraziamento al pilota Stefano Caracchi per aver scelto di militare nel sodalizio isolano, che è orgoglioso di poter vantare un socio così prestigioso e che ha avuto anche il merito di essere il collegamento tra il M.C. Franco Mancini 2000 e Lucio Dalla.

COMUNICATO STAMPA