Isola del Liri, M.C. Franco Mancini 2000: “Alla 200 miglia di Imol con Caracchi”

Si correrà domenica prossima al Santerno la 200 Miglia di Imola, portacolori della ciociaria e più precisamente del M.C. Franco Mancini 2000, sarà Stefano Caracchi, mitico pilota bolognese e da quest’anno in forza al sodalizio isolano. Stefano Caracchi è stato un forte pilota che dal 1982 al 1995 ha corso e vinto nel Motomondiale e nel mondiale Superbike. Caracchi quest’aqnno ha avuto anche il battesimo della salita, difatti ha preso parte anche alla Poggio-Vallefredda 2021. Il forte pilota bolognese, domenica scenderàè in pista in sella ad una Ducati 888, mentre nelle prove libere sembra intenzionato ad usare una Vyrus. Williams Alonzi, presidente del M.C. Franco Mancini 2000 ha così commentato: “Sono molto orgoglioso di poter annoverare tra le nostre fila un pilota del calibro di Stefano Caracchi, ed a lui va un grosso in bocca al lupo da parte mia e di tutto il direttivo del M.C. Franco Mancini 2000.

COMUNICATO STAMPA

Correlati