L’uomo trovato senza vita questa mattina in una parte esterna della sua abitazione in via Poggio a Isola del Liri è Ezio Catallo di 66 anni. L’uomo era molto conosciuto in città, storico organizzatore della “corsa delle carrozzelle”. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri.

