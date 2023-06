Isola Del Liri, Luigi Capobianco “Vincerà l’amore 2023” 16 giugno 2023

Luigi Capobianco “Vincerà l’amore 2023” 16 giugno 2023 Isola Del Liri (FR) Loc.Stazione/Sant’Antonio Ore 21:00

Concerto “Luigi Capobianco e Friends”

Venerdì 16 giugno a Isola Del Liri (FR) loc.Stazione/Sant’Antonio nell’ambito della Festa di Sant’Antonio torna il Vincerà l’Amore 2023, il concerto di Luigi Capobianco.

Quest’anno sul palco con lui tantissimi ospiti: Maria Teresa Reale (vincitrice di The Voice Senior 2023) Veronica Perseo (vincitrice di Tali e Quali Show 2019), Gianluca Malavoglia cantautore, Marco Riccio tenore e Lara la piccola nipote del cantautore che duetterà, come gli altri ospiti, con lui.

L’evento sarà presentato dal discografico Marcello Balestra e Luigi sarà accompagnato dalla band composta da Marco Colavecchio, Daniele Petricca, Gianfranco De Lisi, Mattia Cestra e Luigi Mercogliano.

Ospite d’Onore Francesca Alotta.

Luigi Capobianco ha un talento innato per la musica, nonostante le difficoltà che lo accompagnano dalla nascita, suona infatti ad orecchio, dall’età di 3 anni, tastiera, fisarmonica e chitarra. Compone proprie melodie e scrive testi. Ha frequentato la Scuola di Musica Marco Simeoni a Roma, l’Accademia Musicale Arte nel Cuore (Roma) l’Accademia Musicale Isolana prima e l’Accademia Come d’Incanto dopo per canto, tastiera, chitarra e batteria, ha perfezionato il proprio talento con il corso di canto della prima vocal coach al mondo Cheryl Porter e successivamente con il musicista, autore e produttore Marco Colavecchio.

Grande fan di Gianni Morandi, con il quale si è esibito durante il suo Raduno Nazionale, organizzato il 7 dicembre 2009 presso il PalaLottomatica a Roma, ricevendo dallo stesso apprezzamenti e complimenti circa la professionalità dell’esibizione. Inizia a calcare i primi veri palcoscenici nel 2011 ricevendo subito dagli addetti ai lavori apprezzamenti per la sua voce e il suo talento. Numerosi i riconoscimenti artistici è infatti semifinalista Concorso Festival Show 2015, secondo Classificato Festival Internazionale “Onde Sonore“ Jesolo, Classificato tra i primi 40 del Concorso Area Sanremo 2014, Finalista per il concorso Stella per una Notte (Salerno 2011), Semifinalista per il 14° Festival di voci d’oro 50 Anni & Dintorni (Monte Catini Terme 2011), Tour Music Fest (Roma 2011). Nel 2022 ha inciso tre brani con il Maestro Basso e l’Orchestra sinfonica.

Nel 2014 istituisce la prima giornata in musica dedicata alla diversità, nasce il “Vincerà l’Amore Day”, concerto che si tiene ogni anno nel mese di giugno dedicato al talento che non conosce barriere. Nel 2015 incide il suo primo disco “Vincerà l’Amore” con 11 brani inediti. Nel 2016 arriva terzo alla kermesse musicale dedicata a Pino Daniele “Je so Pazzo” svoltasi a Fiuggi. Nel 2018 partecipa al MEETING ODEGITRIA la più grande Masterclass/Vetrina di Canto e Danza per Emergenti del centro sud con un vocal coach d’eccezione Piero Pelù. Dopo due anni di fermo per la pandemia lo scorso anno è ripreso l’appuntamento con il “Vincerà l’Amore Day” con grandi ospiti del panorama musicale italiano, tra gli altri Annalisa Minetti, Paolo Vallesi, Nick Luciani, Aleandro Baldi e Cheryl Porter.

L’appuntamento è per il 16 giugno a Isola Del Liri con il Concerto “Vincerà l’Amore 2023” in occasione della manifestazione che ogni anno torna per ricordare che: Il Talento Non Conosce Barriere.

Luigi Capobianco è su Facebook Sito Ufficiale Canale Youtube Instagram

