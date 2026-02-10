Isola del Liri: locale trasformato abusivamente in discoteca, scatta il sequestro della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha proceduto, nel comune di Isola del Liri, alla segnalazione in stato di libertà dei titolari di un esercizio pubblico autorizzato esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande, risultato invece adibito abusivamente a discoteca, in totale assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente a tutela della pubblica incolumità.Nel corso dell’attività di controllo, gli operatori hanno accertato che il locale, pur munito della sola autorizzazione per la somministrazione, era stato trasformato in sala da ballo, priva delle prescritte verifiche in materia di sicurezza e prevenzione incendi.La serata danzante, con dj alla consolle e l’impiego di dispositivi luminosi tipici delle discoteche, è stata immediatamente interrotta dai poliziotti. Gli avventori presenti, stimati in circa 500 persone, sono stati fatti allontanare al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo. Alla luce delle gravi irregolarità riscontrate, il locale è stato sottoposto a sequestro d’urgenza. La Procura della Repubblica di Cassino, condividendo la sussistenza dei gravi e concordanti indizi di reato emersi dall’attività svolta dal personale della Divisione Amministrativa della Questura di Frosinone e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora, ha trasmesso gli atti al Tribunale di Cassino, che ha successivamente convalidato il sequestro.L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di controllo finalizzate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

