Isola del Liri, lo sponsor è Vitale per il Techno Racing Team

Per il Techno Racing Team non è un luogo comune, ma la verità

Sappiamo tutti l’importanza che rivestono gli sponsor nel mondo dello sport, e quindi le parole del titolo, sembrano una delle tanti frasi fatte, ma non è così nel caso del Techno Racing Team. Difatti i primi due sponsor della stagione agonistica del TRT, corrispondono veramente al cognome Vitale, si tratta della Pizzeria Vitale di Isola del Liri e fin qua la cosa potrebbe sembrare, abbastanza nella norma, ma per il secondo sponsor, ci dobbiamo spostare di parecchi chilometri e dobbiamo anche attraversare il mare, difatti si trova a Palermo nel comune di Balestrate e si tratta dell’oleificio Vitale. I responsabili del TRT, spiegano che questa collaborazione è già attiva dalla passata stagione, ed anche per quest’anno, le due aziende, hanno deciso di affiancare il loro logo a quello del Techno Racing Team nella stagione agonistica 2023, sia in pista, con la partecipazione alla Endurance Cup Classic e sia al Campionato Europeo di Velocità in Salita. Saranno tre le moto che il TRT utilizzerà nel corso della stagione, la Yamaha YZF750R nella Endurance Cup Classic, la cui prima gara si svolgerà a Maggio a Le Castellet sul circuito del Paul Ricard. La Suzuki GSXR750 nel Campionato Europeo Vintage di Velocità in Salita (EVHCC). L’Aprilia RSV1000 nel Campionato Europeo Velocità in Salita (EHCC). Al momento lo staff del TRT, è al lavoro maggiormente sulla Yamaha, in quanto l’adattamento e preparazione di una moto, per una gara di endurance, richiede soluzioni specifiche particolari, tipo il serbatoio speciale adatto a rifornimenti rapidi o l’impianto di illuminazione per la gara notturna: Ricordiamo che le gare di endurance, sono gare lunghe, e quindi si corre anche di notte. A giorni dalla dal TRT, fanno sapere che verranno tolti i veli sulla Yamaha e presentata al pubblico. Il primo appuntamento per il Techno Racing Team però sarà con l’EHCC ed EVHCC ad Aprile, in Austria, a Landshaag, dove è in programma la prima prova, la Landshaag-St. Martin. In questa gara il Techno Racing Team gareggerà sia con la Suzuki e sia con l’Aprilia. A guidare le due moto sarà Williams Alonzi (Willy), chiamato anche a difendere il titolo continentale conquistato nel 2022 con la Suzuki. Per quanto concerne lo staff e l’equipaggio che scenderà in pista al Paul Ricard, al momento si sa solo che al box sarà presente Stefano Colasanti e sono confermati i nomi di Willy e Mauro Di Sarra alla guida, mentre il nominativo del terzo pilota è ancora top secret. Insomma quella che si prospetta per il TRT è una stagione densa di impegni.

COMUNICATO STAMPA