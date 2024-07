Isola del Liri – Lite al ristorante finisce a coltellate: la ricostruzione della serata da incubo

Una discussione per futili motivi tra due conoscenti al tavolo di un ristorante di Isola del Liri è finita in maniera tragica. I due uomini, entrambi 43enni del luogo, hanno iniziato a litigare e sono volati prima parole e qualche schiaffo, ma alla fine, durante l’ennesimo confronto (in pochi minuti ce ne sarebbero stati 3 o 4) uno dei due litiganti ha colpito l’altro sferrandogli una coltellata al fianco che lo ha ridotto in fin di vita. È successo nella serata di ieri, nel dehors di un ristorante del centro, vicino al Corso Roma, dove i due erano seduti allo stesso tavolo insieme ad altre persone che nulla hanno potuto per sedare la lite.Ad intervenire sono stati i Carabinieri del Norm di Sora, al Comando del Tenente Giovanni Simeone, collaborati dalle Stazioni di Alvito e Isola del Liri, che hanno trovato i due ancora sul posto e che li hanno immediatamente presi in consegna, controllandoli anche all’atto dell’intervento del 118 che li ha soccorsi entrambi. L’uomo che ha subito la coltellata, trasportato a Frosinone, è stato intubato e posto in prognosi riservata in quanto in pericolo di vita. L’altro, dichiarato in stato di arresto, è stato fatto visitare dai sanitari del Pronto Soccorso di Sora: ha riportato anch’egli lesioni serie.I Carabinieri del Comando di Via Barea sono riusciti, grazie alla remotizzazione delle immagini presso il Comando di Isola del Liri, ad acquisire importanti elementi per valutare i fatti che sono stati subito rimessi all’Autorità Giudiziaria inquirente, ossia il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Cassino.L’arma sarebbe stata rinvenuta sul posto e sequestrata mentre, durante tutta la notte, sono stati escussi numerosi testi che hanno assistito alla scena.Le indagini sono tutt’ora in corso e non si esclude nessuna valutazione per arrivare a comprendere quali siano state le motivazioni di un così grave fatto delittuoso e per raccogliere tutti gli elementi di prova possibili per consentire all’A.G. di valutare compiutamente i fatti.

