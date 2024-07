Isola del Liri, Liri Blues: il Comune ha chiesto i finanziamenti?

Il Comune di Isola Liri ha chiesto il finanziamento necessario per realizzare il Liri blues festival? Speriamo di sì. Nel caso in cui, cosa molto probabile, ciò non fosse avvenuto, abbiamo un suggerimento per il capace vice sindaco Francesco Romano. Suggerimento a Romano perché lui a Lazio Crea è di casa. Proprio in questo periodo è in pubblicazione un bando attraverso il quale, per manifestazioni estive, per i Comuni come Isola Liri, Lazio Crea accorda un finanziamento da 20mila euro. Fate la domanda, siete ancora in tempo. Buon lavoro.

Fonte Penna e Spada

