Isola del Liri, lettera aperta di Più Italia al Sindaco per una targa commemorativa in ricordo delle vittime da covid

Sulla pagina Facebook di Più Italia Isola del Liri, il coordinatore locale Lucio Pernaselci, scrive una lettera aperta al sindaco ed ai consiglieri comunali per una targa commemorativa marmorea da affiancare all’albero simbolo di rinascita piantata nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale in Via Verdi. “Spett.le Sindaco Massimiliano Quadrini, Spett.li consiglieri comunali. Prendendo spunto da quanto apparso sulla pagina Facebook del comune di Isola del Liri, con riferimento al nuovo albero piantato in via Verdi e dal simbolo di rinascita che esso debba assumere a seguito del dramma pandemico che noi tutti stiamo vivendo, con la presente chiedo di accogliere la mia proposta di realizzazione di una targa marmorea commemorativa dedicata alle vittime da Covid-19 e di posizionarla accanto al nuovo albero. Che questa targa sia adornata con una luce perenne al fine di ricordare e di perpetuarne il ricordo di chi, in un momento particolare e senza precedenti, è rimasto vittima di una tragedia senza precedenti nella storia della Repubblica Italiana e della nostra amata città. Con la speranza nel cuore che tale proposta venga accolta e realizzata, sentitamente saluto.”

