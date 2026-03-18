Isola del Liri – Lento team Historic a caccia del titolo auto storiche

La scuderia Lento Team torna con il marchio Historic e con il chiaro obiettivo di vincere.Nata sul finire degli anni ’80 per volontà di un gruppo di amici, la squadra corse Lento Team,per oltre trent’anni si è distinta nelle varie discipline del motorsport,vincendo vari titoli a livello nazionale.Tra le vittorie di prestigioso,il sodalizio annovera il successo al Motor Show 1998 con il pilota di punta Maurizio Sardellitti.Il driver isolano, vinse la kermesse bolognese riservata agli allievi della Scuola Federale Aci-Sport al volante della Lancia Delta HF gruppo A.

Nell’ultimo decennio, la squadra corse di Isola del Liri,si è distinta conquistando titoli di categoria e gruppo nel Campionato Italiano salite con Antonio Mastronicola (Ford Cortina Lotus) nel campionato velocità in circuito auto storiche con i piloti isolani Emiliano Gerardi negli anni 2018 e 2020 su Ford Sierra Cosworth e Enrico Gerardi e Maurizio Sardellitti alternatisi alla guida di Opel Kadett Gsi Ford Sierra Cosworth sia gruppo A che RS 500 gruppo A. Nei primi giorni dell’anno, con una cena conviviale,è stata ufficializzata la fondazione della squadra Historic e proclamata la stagione 2026. Gli impegni, saranno sempre nelle gare in circuito,non sono da escludere partecipazioni anche ad altre gare come cronoscalate e rally.

Un team dirigenziale che unisce competenza e una profonda passione per il motorsport. La scuderia prenderà parte al Campionato Italiano Velocità in circuito per Auto Storiche schierando i due piloti Gerardi e Sardellitti,i due divideranno l’abitacolo della Ford Sierra Cosworth RS 500 gruppo A preparata magistralmente dalla Mcm motorservice .La squadra è supportata da uno staff tecnico altamente qualificato.

Il calendario del campionato prevede sette appuntamenti sui principali circuiti iconici italiani: Mugello, Vallelunga, Imola e Monza a cui si aggiungono Magione,Varano e Misano Adriatico.La stagione inizia ad aprile per concludersi a novembre, offrendo gare ad alto livello per vetture storiche.