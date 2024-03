Isola del Liri, l’ecografia non è programmabile

“Devo fare una “ecografia addome completo” da presentare alla mia visita di controllo Ematologica. Sono in possesso di esenzione 048 e l’ecografia mi è richiesta per questioni Post Oncologiche. Ho chiamato la ASL per effettuare la prenotazione, la loro risposta è stata “Non è programmabile”.

Questo lo sfogo di un ragazzo di Isolaliri che ha aggiunto : “Un po’ come dire “ Attact..” . Dai privati mi è stato detto, nessun problema si può fare sono 102 euro, però non prima di Aprile.. ottimo direi. Come me purtroppo, anche chi ha problemi molto piu gravi e vive questa realtà..E qua ancora a pensare che problemi di Fedez e la Ferragni siano prioritari all’ordine del giorno delle agende di governo”.

Giriamo la segnalazione del ragazzo, al quale esprimiamo la nostra solidarietà, alla manager della Asl di Frosinone, Sabrina Pulvirenti e alla Presidente della Commissione sanità della Regione Lazio, Alessia Savo.

Fonte Penna e Spada – foto archvio