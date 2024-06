Isola del Liri, Laura Romano si dimette da consigliere

E’ stata la prima degli eletti con 311 preferenze nella lista Isola del Liri Futura con la candidata a sindaco Antonella Di Pucchio, ma prima di sedersi sui banchi della minoranza domani alle ore 18 per la prima assise post voto amministrativo, Laura Romano saluta e lascia il suo posto in consiglio :”Per sopraggiunti impegni legati alla mia professione – si legge nel breve comunicato stampa – anche se con molto rammarico, rendo noto a chi mi legge e non solo, che gli stessi mi impediscono di accettare l’incarico accreditatomi dai risultati delle ultime consultazioni. Ringrazio lusingata la mia “gente” per la fiducia espressa e la squadra tutta per l’impegno profuso. Laura Romano”. La prima dei non eletti è Rosella Puzzuoli con 252 preferenze, seguita da Mario Cocco 246 e da Mauro Tomaselli 242.

