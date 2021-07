Isola del Liri: l’anagrafe diventa digitale!

Il Comune di Isola del Liri fa un passo avanti importante nel processo di digitalizzazione e attiva il servizio di “anagrafe on-line”.

Un’importante semplificazione amministrativa che consente ai cittadini di richiedere e ottenere autonomamente, 365 giorni all’anno, a qualsiasi ora, da casa propria e in pochi minuti diversi certificati anagrafici. Accedendo alla homepage del sito internet del Comune sarà possibile ottenere in pochi click, disponendo di codice SPID, i certificati anagrafici.

Per i certificati emessi in modalità digitale, l’Amministrazione ha deciso di azzerare i diritti di segreteria.

Per i certificati che prevedono il pagamento del bollo, sarà invece sufficiente acquistare la marca da bollo e apporla direttamente sul documento cartaceo.

Nel dettaglio la piattaforma consente il rilascio dei seguenti certificati:

• Anagrafico di nascita

• Anagrafico di matrimonio

• Anagrafico di unione civile

• Cittadinanza

• Contratto di convivenza

• Esistenza in vita

• Residenza

• Residenza AIRE

• Residenza alla data

• Residenza in convivenza

• Stato civile

• Stato di famiglia e di stato civile

• Stato di famiglia

• Stato di famiglia AIRE

• Stato di famiglia con rapporti di parentela

• Stato libero

• Storico di residenza

• Storico di cittadinanza.

Il Comune ha inoltre aderito ai servizi dell’App IO, scaricabile gratuitamente sia per i dispositivi Android che per i dispositivi IOS.IO. Pertanto si potrà usufruire del servizio anche tramite app.

La nuova modalità si affianca alla tradizionale produzione dei certificati in carta semplice alla quale i cittadini potranno continuare ad accedere presso l’Ufficio Anagrafe del Comune.

“Un grande passo avanti nell’era digitale, complicato da farsi nella Pubblica Amministrazione, che abbiamo fortemente voluto per consentire ai nostri cittadini di interagire in modo semplice e sicuro con i principali servizi comunali -spiega l’assessore alla transizione digitale Laura Palleschi – una nuova opportunità per i cittadini, strategica per favorire la trasformazione dei servizi e rendere i servizi pubblici più efficienti e più semplici per gli utenti”

Soddisfazione arriva anche dal Primo cittadino Massimiliano Quadrini: “Un passo importante nel doveroso cammino verso la digitalizzazione dei servizi, prerogativa indispensabile per il futuro del Paese e per rendere sempre più competitivo il territorio”.

Comunicato stampa