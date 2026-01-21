Isola del Liri, l’allarme di Isola Futura: “Un investimento che si ripaga in 87 anni. Così si penalizza la scuola”

Un’operazione economicamente insostenibile e socialmente discutibile. È il giudizio netto espresso dal Gruppo Isola Futura sull’investimento programmato dall’Amministrazione comunale, che – secondo i calcoli diffusi – richiederebbe oltre 87 anni per essere ammortizzato.

Il quadro finanziario, infatti, parla chiaro: a fronte di un investimento complessivo pari a 4.216.328 euro, il rientro annuo stimato sarebbe di appena 48.000 euro, senza nemmeno considerare i costi di manutenzione, gestione e altri oneri accessori. Un’operazione che, conti alla mano, rischia di gravare per decenni sulle casse pubbliche e, di conseguenza, sull’intera comunità isolana.

Ma la questione non è soltanto economica. Nel mirino delle critiche finisce anche la scelta di destinare ad altro uso la scuola Mazzini, indicata come uno degli edifici scolastici migliori della città. Una decisione che, secondo Isola Futura, comporterebbe la perdita di un bene strategico per la comunità scolastica, privando studenti e famiglie di una struttura funzionale e adeguata.

«Per questi motivi – si legge nella nota – chiediamo con forza all’Amministrazione di fermarsi e di rivalutare questa scelta». L’appello è chiaro: rinunciare all’opera e destinare eventuali mutui a interventi ritenuti realmente prioritari per Isola del Liri.

Tra questi, il gruppo indica in primo luogo la messa in sicurezza del territorio, con particolare riferimento alla frana di via Capitino, una criticità che da tempo attende risposte concrete. «Le risorse pubbliche non sono infinite – conclude Isola Futura – e scegliere bene oggi significa non pagare errori per decenni».

Una presa di posizione che riaccende il dibattito politico e amministrativo in città, chiamando l’Amministrazione a un chiarimento pubblico su costi, benefici e reali priorità per il futuro di Isola del Liri.

Foto Penna e Spada

