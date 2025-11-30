Isola del Liri – Ladri in fuga alla Selva: proprietaria di casa li sorprende e manda a monte il colpo

Attimi di paura nella serata di ieri in via Fontanelle, nella zona Selva di Isola del Liri, dove un gruppo di malviventi ha tentato di introdursi in un’abitazione. Il furto, però, è stato sventato grazie alla presenza della proprietaria, che si è ritrovata improvvisamente davanti i ladri, tutti con il volto coperto, colti di sorpresa i criminali si sono dati immediatamente alla fuga, abbandonando il tentativo di effrazione. La donna, visibilmente scossa ma lucida, ha subito avvisato i vicini e contattato i carabinieri, intervenuti poco dopo per i rilievi e le verifiche di rito.La zona della Selva non è nuova a episodi analoghi. Le forze dell’ordine stanno ora raccogliendo elementi per risalire agli autori e verificare eventuali collegamenti con altri episodi avvenuti recentemente sul territorio.

Foto archivio

