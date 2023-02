Isola del Liri, ladri in azione in tre abitazioni in via Granciara

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22 circa, dei malviventi sono entrati in tre abitazioni in via Granciara mentre i proprietari erano in casa e non si sono accorti di nulla. Il bottino è ancora da quantificare. Continua senza sosta l’attività di questi malviventi in special modo nelle aree periferiche e poco illuminate, forse sarebbe il caso di installare delle telecamere di videosorveglianza specialmente nelle zone periferiche della città delle cascate.

Foto archivio

