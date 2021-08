Isola del Liri, “La sigaretta zigrinata e i sigari italiani genialità isolana 1944-1946”

Il libro è veramente interessante: riguarda la produzione della carta speciale che si usava per la confezione delle sigarette, un tipo di velina che soltanto le cartiere di Isola del Liri riuscivano a produrre, profittando della giusta temperatura delle acque, (sette gradi), delle macchine speciali adattate da abili artigiani locali, e dalla genialità isolana, che dal 1944 al 1946 ha impiegato decine e decine di donne per una lavorazione specializzata che aveva reso Isola del Liri famosa nel mondo. La produzione della carta zigrinata era destinata alla confezione di sigarette di contrabbando, in un periodo, dopo la stasi del fronte di Montecassino che aveva procurato fame e miseria, con le fabbriche chiuse e la disoccupazione imperante. L’arte di arrangiarsi di una popolazione laboriosa e la necessità di risolvere i problemi di sopravvivenza, avevano trovato questo modo di sfruttare le tradizioni dell’industria cartaria di Isola del Liri, con la capacità napoletana di smerciare qualsiasi cosa.

COMUNICATO STAMPA

Correlati