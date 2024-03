Isola del Liri, la Savo visita Francesco e si commuove

“Il sacrosanto diritto di accompagnare i malati a fine vita è stato finalmente ripristinato”. A parlare è Anna Scala, sorella del ragazzo, malato terminale, di 41 anni ricoverato presso l’Hospice di Isola Liri. Il caso è esploso quando, qualche sera fa, la madre del ragazzo era stata allontanata da quel lettino. Da qui gli appelli, prima della madre e poi della sorella Paola. Ieri mattina, intorno alle 12, nella sala riunione dell’Hospice di Isola Liri si è tenuta una riunione con la famiglia, gli operatori e i dirigenti della Asl di Frosinone. Alla presenza del dottor Luca Casertano sono state ristabilite le regole di umanità e quel ragazzo non è rimasto solo.

Sempre ieri, nella tarda serata, l’onorevole Alessia Savo, presidente della Commissione sanità della Regione Lazio, è passata a salutare Francesco. E’ stato un momento molto commovente. Raccontiamo solo un dettaglio. Francesco ha riconosciuto la Savo, l’ha salutata e le ha detto: “Io ti ho votato”. La dottoressa, non ha retto, è scoppiata a piangere ed è scappata via in lacrime. Ecco, era questa l’umanità che ci aspettavamo. Poco dopo la Savo ha inviato questo messaggio a Anna Scala: “Le stringa la mano anche da parte mia… Francesco è un ragazzo straordinario”. Con la Savo siamo stati tutt’altro che teneri, questa volta le esprimiamo il nostro più sincero apprezzamento.

FONTE PENNA E SPADA

