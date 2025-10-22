Isola del Liri – La salma di Milena Mancini rientra in Italia: attesa per l’autopsia al Gemelli

È rientrata in Italia la salma di Milena Mancini, la 56enne imprenditrice originaria di Isola del Liri, deceduta nei giorni scorsi presso un ospedale universitario di Istanbul, in Turchia.

Il corpo della donna è stato trasferito a Roma, presso l’obitorio del Policlinico Agostino Gemelli, dove nella giornata di domani è previsto l’esame autoptico. L’autopsia servirà a chiarire le cause del decesso, avvenuto in circostanze ancora da definire.

Solo dopo l’esame medico-legale la salma verrà restituita ai familiari, che potranno così stabilire la data, l’orario e il luogo delle esequie.

La notizia del ritorno in Italia di Milena Mancini ha suscitato commozione e partecipazione nella comunità isolana, dove la donna era conosciuta e stimata per la sua attività imprenditoriale e per l’impegno nel territorio.

