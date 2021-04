Isola del Liri, la protesta dei residenti contro la mega antenna

Dopo l’installazione della mega antenna sulla collina di Minghitto esplode tutta l’indignazione dei residenti. Nella mattinata di oggi i residenti si sono incontrati sotto la mega antenna alta 30 metri. I consiglieri comunali di minoranza Diego Mancini, Antonella Di Pucchio e Gianni Scala, insieme al coordinatore locale di Più Italia Lucio Pernaselci e all’ex candidato consigliere del M5S Tommaso Villa, hanno illustrato tutti gli atti che sono stati acquisiti ed è emerso che il Comune di Isola del Liri ha autorizzato l’impianto lo scorso mese di novembre. 《Il sindaco Massimiliano Quadrini sapeva tutto sin dal 28 aprile 2020 – illustra Pernaselci – e cioè da quando la società telefonica gli ha presentato la domanda. Ascoltando i cittadini, giustamente indignati, è emerso che non ha fatto sapere nulla a nessuno. Nemmeno ai suoi tanti elettori della zona. Si ricorda dei cittadini e stringe le mani solo in tempo di elezioni? Questo non è rispetto verso i cittadini. Questa non è etica politica.》Ed ha pienamente ragione il coordinatore di Più Italia Pernaselci, se i residenti avessero saputo qualcosa prima sarebbe stato meglio ma dal palazzo municipale non è trapelata nessuna comunicazione d’intenti fino a quando non è spuntata l’antenna alta circa 30metri. E quando un sindaco si comporta così è normale che i residenti si organizzino per valutare quali iniziative assumere. Sicuramente qualche bel voto lo ha perso Quadrini sulla collina di Minghitto.

Lu.Re.

Correlati