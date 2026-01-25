Isola del Liri, la Polizia dispone la chiusura di un noto locale

ISOLA DEL LIRI – Chiusura temporanea per un noto locale pubblico della città. Il provvedimento è scattato nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2.30, a seguito di un controllo effettuato dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Sora, intervenuti su disposizione della Questura di Frosinone.

I dettagli dell’operazione non sono stati ancora ufficializzati, ma secondo quanto emerso dalle prime informazioni, durante le verifiche sarebbero state riscontrate alcune carenze di natura amministrativa. Irregolarità che avrebbero portato all’adozione immediata di un provvedimento sanzionatorio con la conseguente sospensione temporanea dell’attività.

L’intervento rientra nell’ambito dei controlli disposti dalla Polizia di Stato per garantire il rispetto delle norme che regolano l’esercizio dei locali pubblici, con particolare attenzione agli aspetti amministrativi e alla tutela della sicurezza.

Ulteriori chiarimenti sulle contestazioni mosse e sulla durata della chiusura potrebbero arrivare nelle prossime ore, una volta completati gli adempimenti formali e diffusa la comunicazione ufficiale da parte delle autorità competenti.

