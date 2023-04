Isola del Liri, la mini rotatoria blocca un tir in pieno centro: disagi e traffico in tilt

Questa mattina in pieno centro cittadino, in via Roma, un tir si è ritrovato di fronte la mini rotatoria e il senso unico. Il traffico è andato in tilt e ovviamente ci sono stati molti disagi e ci è voluta con molta fatica da parte dell’autista del mezzo pesante , circa un’ora per uscire da quella situazione.La rotatoria forse e’ una scelta infelice di questa amministrazione, questo caso dimostra che la rotatoria congestiona solo il traffico.

Foto Soraweb

